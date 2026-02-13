Caso Hernandorena: Abarzúa continuará detenido

La audiencia se hizo este mediodía en la Oficina Judicial de Cutral Co.

Gabriel Abarzúa continuará con prisión preventiva después que la jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font negara la posibilidad que espere en libertad que la condena por el homicidio de Luciano Hernandorena quede firme.

Hoy, la fiscalía y la querella solicitaron ante la jueza de Garantías, que Abarzúa siga hasta al menos el 6 de marzo con la prisión preventiva como hasta este momento. El fiscal jefe Gastón Liotard pidió que continúe detenido porque la prisión preventiva vence el próximo domingo. Fundamentó que continúan los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El abogado de la querella, que representa a la familia de la víctima, Omar Pérez, coincidió en lo planteado por la fiscalía.

La abogada particular de Abarzúa, Melina Pozzer solicitó, en cambio que se permanezca en libertad con la presentación ante fiscalía tres veces a la semana. Todo esto hasta tanto la condena quede firme, situación que todavía no se cumplió.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Macedo Font resolvió que debía continuar detenido. La defensora particular de Abarzúa dejó planteada la revisión de la medida por parte del tribunal de Impugnación.

Abarzúa fue condenado por el homicidio de Luciano Hernandorena ocurrido el 1 de septiembre de 2024, en la zona semirrural de Cutral Co.