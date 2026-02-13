Camionero se descompensó y chocó con un poste de luz en la ruta 17

El hombre, que iba conduciendo un camión con acoplado pero sin carga, se sintió mal y realizó una maniobra para salirse de la ruta.
En el camino, chocó con un poste que resultó totalmente dañado pero evidentemente peor hubiera sido que el camión se saliera de control.
Una ambulancia llegó hasta el lugar para atender de urgencia al camionero, que tuvo que ser trasladado. Luego se realizaron los trámites correspondientes al incidente vial, ya que la salud del hombre era la prioridad.
Fue a la altura del barrio Central, sobre ruta 17 hacia Añelo. No se involucró a ningún otro vehículo ni peatón.