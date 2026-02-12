Plaza Huincul: Le robaron una bicicleta y la buscan

Del cajero automático ubicado junto al sanatorio del barrio Central.

Durante la mañana de este jueves se registró el robo de una bicicleta en el exterior de un cajero automático ubicado junto al sanatorio del barrio Central, en Plaza Huincul.

La bicicleta pertenece a una mujer y, tras el hecho, se realizó la denuncia correspondiente ante la Policía. El caso se encuentra en investigación.

Familiares de la damnificada solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se pide dar aviso a la Policía. Además, se ofrece recompensa por datos que permitan recuperar el rodado.