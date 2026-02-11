Se incrementó un 25 % la atención a personas migrantes en Neuquén

En total, se abordaron 624 casos de forma directa, entre personas adultas e infancias.

Durante el primer mes del año, el Espacio de Integración Migrante (EIM) registró un incremento del 25 % en la atención a personas migrantes, en comparación con el mismo período del año anterior. En total, se abordaron 624 casos de forma directa, entre personas adultas e infancias.

Según se informó oficialmente, en enero se realizaron 200 atenciones presenciales y 384 consultas telefónicas, vinculadas a trámites, seguimientos y averiguaciones. La mayoría de las personas asistidas provienen de Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay y Perú.

Las consultas y gestiones más frecuentes estuvieron relacionadas con radicaciones por primera vez y cambios de categoría a residencias permanentes. Además, se acompañaron trámites de certificación migratoria y previsionales, así como el seguimiento de casos complejos, derivaciones a otros organismos, trámites de ciudadanía y residencias por razones humanitarias.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi, señaló que “el crecimiento sostenido respecto de los meses de enero de los últimos tres años refleja la consolidación del EIM como política pública”. En ese sentido, afirmó que este aumento implica “mayor presencia territorial, una mejor capacidad de respuesta y una confianza creciente por parte de las personas migrantes y de las instituciones que articulan acciones para garantizar el acceso a derechos”.

El Espacio de Integración Migrante es un servicio provincial que orienta, acompaña y facilita el acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas en Neuquén. Brinda asesoramiento en trámites migratorios mediante atención presencial y canales virtuales, y articula acciones con organismos nacionales, internacionales y gobiernos locales, desde un enfoque de derechos humanos, integración y no discriminación, con especial acompañamiento al núcleo familiar.