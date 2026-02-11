Reforma laboral: el Partido Obrero convoca a una concentración en Cutral Co

Será a las 17:30 en pleno centro cutralquense.

El Partido Obrero de Cutral Co y Plaza Huincul llamó a las y los trabajadores a concentrarse hoy a partir de las 17:30 en la esquina de Carlos H Rodríguez y Roca, este miércoles 11.

En consonancia con las movilizaciones que desde diferentes organizaciones sociales y sindicales se llevan adelante en todo el país, ante el tratamiento del proyecto de la reforma laboral que se lleva adelante en el Senado hoy se hará una protesta.

En este caso, indicaron que se reunirán para manifestarse contra la reforma laboral “esclavista que impulsan (el presidente Javier) Milei, las patronales y los gobernadores”. En el llamado a sumarse convocaron a defender “150 años de conquistas históricas de clase obrera”.

Y plantearon la necesidad de hacer una huelga general.