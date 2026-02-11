Recuperaron una moto que tenía pedido de secuestro en Plaza Huincul

La moto tenía un pedido de la comisaría 6°.

El personal de la División Investigaciones de Cutral Co encontró una motocicleta el martes por la noche en el barrio Otaño.

El hallazgo ocurrió a las 20:00, mientras los efectivos realizaban tareas por robos de vehículos en la zona.

La moto, una Gilera VC 150 de color negro, estaba en la esquina de las calles Chaco y Senillosa. Al verificar los datos en el sistema policial, los agentes confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro por hurto, solicitado por la comisaría Sexta de Plaza Huincul.

Aunque los uniformados hablaron con los vecinos del lugar para intentar identificar a algún responsable, no obtuvieron datos sobre quién la dejó ahí. Finalmente, el vehículo fue llevado a la sede de Investigaciones, donde quedó a disposición de la justicia.