Que no te devuelvan el dinero transferido por error por Mercado Pago, no es un delito penal

Juez ratificó la decisión de desestimar una denuncia por estafa radicada por un vecino de Junín de los Andes

Todos los usuarios de billeteras virtuales como Mercado Pago ahora tienen que validar el alias, es decir, verificar que van a transferir a la persona correcta.

Anteriormente ello no ocurría, y muchas personas transfirieron dinero por error. A veces montos pequeños, a veces montos más importantes.

Un vecino de Junín de los Andes había transferido 240 mil pesos y la persona que los recibió, no se los devolvió. Inició una acción penal por estafa, pero la fiscalía dijo que no había delito. Apeló nuevamente ante un juez, una instancia superior a un fiscal y el resultado fue el mismo.

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama ratificó la decisión de desestimar una denuncia por estafa radicada por un vecino de Junín de los Andes que envió 240 mil pesos por error a través de Mercado Pago y quien los recibió se negó a devolverlos.

En referencia al caso particular, indicó que el delito de estafa requiere “cuatro elementos constitutivos: tiene que haber un ardid o engaño que provoque un error, y un desprendimiento patrimonial que signifique un perjuicio”. En este caso no hubo un engaño sino un error sin que participara la persona que recibió el dinero.

“Estos cuatro elementos deben estar, es una regla básica, si no se dan, como en este caso, entonces la resolución del Ministerio Público Fiscal es correcta: el hecho no constituye delito”, añadió.

El magistrado le explicó al denunciante que “el sistema penal es la última forma de resolver los conflictos, la última ratio, la última herramienta que provee el Estado para solucionar conflictos”.

Por último, manifestó que “está prevista en el Fuero Civil la posibilidad de que se reclame un enriquecimiento sin justificación o sin causa. En ese caso, corresponde al particular accionar de manera individual en el Fuero Civil si quiere reclamar”.