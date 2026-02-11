Plaza Huincul es sede de inscripciones para el instituto Vaca Muerta

Plaza Huincul llevó adelante un módulo preparatorio previo, que contó con la participación de más de 80 estudiantes.

El Instituto Vaca Muerta, con sede en la ciudad de Neuquén, abrió oficialmente el período de inscripciones para sus capacitaciones técnicas orientadas a la formación laboral y profesional vinculada al desarrollo productivo de la región.

Las propuestas formativas se dictan en módulos técnicos, con una duración de hasta cuatro meses, y están diseñadas para brindar herramientas concretas que faciliten la inserción en el mercado laboral. Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://share.google/JKcPmJZIstFB5nv0V

En este marco, la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, llevó adelante un módulo preparatorio previo, que contó con la participación de más de 80 estudiantes. Esta instancia tuvo como objetivo fortalecer conocimientos básicos y acompañar a quienes buscan acceder a la formación del Instituto Vaca Muerta.

Para obtener más información o recibir asesoramiento, las personas interesadas pueden acercarse a la sede de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, Barrio Central, en Plaza Huincul.