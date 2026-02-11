Neuquén entre las tres provincias con mayor generación de empleo registrado de Argentina

La nómina la encabeza Santiago del Estero, le sigue San Juan y luego Neuquén.

Neuquén es una de las tres jurisdicciones que registró crecimiento interanual de los trabajadores en blanco o formalizados. Pasó de 147,3 mil trabajadores registrados en noviembre de 2024 a 148,4 mil en noviembre de 2025. La variación interanual positiva del 0,8%.

Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con mayor crecimiento interanual del empleo registrado en la Argentina.

Así lo refleja el informe publicado este mes por el SIPA, en base a datos de noviembre de 2025. En detalle, la información oficial del SIPA muestra que, en términos interanuales, solo tres provincias registraron aumentos en el nivel de empleo: Santiago del Estero (+2,9%), San Juan (+2,6%) y Neuquén (+0,8%).

Además, la provincia lideró la creación de empleo en noviembre de 2025 al mostrar un incremento del +0,8%, seguida por Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%) con respecto al mes anterior.

En este contexto, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Lucas Castelli destacó que, en un momento donde la mayoría de las provincias registraron caídas en el empleo formal en el mismo período, “este desempeño ubica a Neuquén entre las pocas jurisdicciones con crecimiento interanual y consolida su posición entre las tres con mejor evolución del país”.

Recordó que, desde el inicio de la actual gestión de gobierno en diciembre de 2023, “Neuquén acumula la creación de más de 4.000 puestos de trabajo registrados, consolidándose como la provincia que encabeza el ranking en generación de empleo en ese período”.

Este crecimiento sostenido del empleo es resultado de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, orientadas a fortalecer la actividad productiva, generar condiciones de previsibilidad y acompañar al sector privado.

A través de medidas de ordenamiento fiscal, promoción de inversiones, apoyo a las pymes y articulación permanente con los sectores estratégicos de la economía provincial, el gobierno neuquino viene consolidando un entorno favorable para la generación de trabajo formal y el desarrollo de oportunidades para las familias neuquinas.