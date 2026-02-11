Lanzan “Sin Filtro”, un espacio de expresión para adolescentes en Plaza Huincul

El espacio está pensado para que las y los jóvenes puedan expresarse sin juicios ni estigmatizaciones.

Con el objetivo de generar un espacio seguro de escucha, contención y desarrollo personal, se puso en marcha “Sin Filtro”, una propuesta orientada a adolescentes de entre 11 y 15 años, que funciona como una red de apoyo social basada en el respeto, la empatía y la libre expresión.

El espacio está pensado para que las y los jóvenes puedan expresarse sin juicios ni estigmatizaciones, fortaleciendo habilidades personales y sociales a través de distintas dinámicas participativas. Entre las actividades que se desarrollan se incluyen arte terapia, habilidades sociales, inteligencia emocional, hábitos saludables y pensamiento crítico, promoviendo el bienestar integral y la construcción de vínculos saludables.

Las actividades se realizan los lunes y miércoles, en dos turnos: de 10:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:30, en Antonio Mérida N° 444, barrio Centenario.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse comunicándose al 299 608 9640.