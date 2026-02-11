La UTN- FRN abre un llamado a concurso docente

Para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra Análisis Matemático I

UTN FRN) informó la apertura de un llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra Análisis Matemático I, en el marco del fortalecimiento de su plantel docente.

El período de inscripción se extenderá desde el 18 de febrero hasta el 17 de marzo de 2026, inclusive. La inscripción será presencial, con atención de lunes a viernes en el horario de 14:30 a 19:00 horas, mediante un sistema de turnos cada 30 minutos.

Las personas interesadas deberán solicitar previamente su turno a través del sitio web oficial www.frn.utn.edu.ar, ingresando a la sección Concursos Docentes.

La recepción de la documentación se realizará en el Departamento de Concursos Docentes de la Sede Central, ubicada en Avenida Pedro Rotter S/N°, Campamento Uno (CP 8318), de la ciudad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, la UTN FRN habilitó los siguientes canales de contacto: