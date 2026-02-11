Informan requisitos para aplicar vacunas en el hospital zonal y centros de salud

será necesario presentar el ticket de compra correspondiente.

Desde el Vacunatorio del hospital y los distintos Centros de Salud se informó a la comunidad que, al momento de concurrir para aplicarse vacunas adquiridas en farmacias, será necesario presentar el ticket de compra correspondiente.

Según se explicó, es fundamental que las personas se acerquen al vacunatorio apenas realizada la compra, con el objetivo de no perder la cadena de frío, condición indispensable para garantizar la efectividad y seguridad de las dosis.

Asimismo, se aclaró que en caso de adquirir más de una dosis, las mismas pueden quedar resguardadas en las heladeras del vacunatorio, las cuales se encuentran debidamente preparadas para su conservación hasta el momento de su aplicación.

Desde el sistema de salud agradecieron la comprensión de la población y remarcaron la importancia de cumplir con estas indicaciones para asegurar un correcto proceso de vacunación.