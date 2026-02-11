Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Está previsto en el horario de 06:00 a 09:00 horas

Copelco informó que este jueves 12 de febrero, se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en sectores de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento en una subestación transformadora.

El corte está previsto en el horario de 06:00 a 09:00 horas y afectará a los asociados ubicados en el área comprendida desde calle Matorras hasta Sáenz Peña, y desde Ruta Nacional Nº22 hasta avenida Carlos H. Rodríguez.

Asimismo, se verán alcanzados algunos usuarios singulares, entre ellos Cablevisión Amplificadores.

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de interrupción del suministro. Además, se aclaró que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, por lo que el cronograma podría sufrir modificaciones.