Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Este miércoles el pronóstico anuncia una jornada con viento, pero más leve que el día martes en la comarca petrolera.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó una baja en la temperatura. La mínima será de 6° Centígrados y la máxima de 21° Centígrados.
El viento del oeste se estima en los 35 kilómetros en la hora con ráfagas de 49 en el día. Hacia la noche, rotará al sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 49.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche estará mayormente despejado. Para el jueves, la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 24° Centígrados.