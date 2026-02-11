Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento del oeste se estima en los 35 kilómetros en la hora con ráfagas de 49 en el día.

Este miércoles el pronóstico anuncia una jornada con viento, pero más leve que el día martes en la comarca petrolera.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó una baja en la temperatura. La mínima será de 6° Centígrados y la máxima de 21° Centígrados.

El viento del oeste se estima en los 35 kilómetros en la hora con ráfagas de 49 en el día. Hacia la noche, rotará al sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 49.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche estará mayormente despejado. Para el jueves, la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 24° Centígrados.