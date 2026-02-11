Cutral Co: cómo será el corte de las calles en el Cooperativa por la obra pluvioaluvional

Se pide, especialmente, a las familias de un sector del barrio Cooperativa que tengan precaución.

Desde el municipio cutralquense se informó cuáles son las arterias que estarán cortadas al tránsito vehicular y en los horarios donde estarán trabajando por el plan de desagües.

Desde la secretaría de Obras Públicas se informó que los trabajos se desarrollarán en el horario de 7:00 a 16:00 horas.

Las calles son afectadas son: Maestro Badilla y Río Negro tendrá corte total por ejecución de obra.

Di Paolo y La Pampa tiene interrupción total del tránsito.

Se informó que el cierre de la calle Di Paolo se realiza con el objetivo de evitar el ingreso de vehículos en contramano. De modo que se garantizará la seguridad de operarios y conductores.

Mientras que las calles Maestro Badilla y La Pampa permanecerán habilitadas de manera parcial como vías alternativas, recomendándose circular a baja velocidad.

La empresa informó que la zona de acopio de materiales se dispuso un sector destinado al resguardo de materiales y maquinaria pesada en:

Calle Traful, entre Lago Fortín de Piedra y Laguna Amarga del barrio Parque Este.

Se recordó que estas tareas son “fundamentales para mejorar el drenaje urbano y fortalecer la seguridad hídrica de los barrios, por lo que se solicita circular con extrema precaución y respetar la señalización dispuesta”.

Desde la dirección de Tránsito, Emanuel Saavedra, sostuvo que “entendemos que los desvíos pueden generar demoras en la rutina diaria. Sin embargo, apelamos a la empatía de los vecinos y vecinas. Les pedimos que respeten las normas y señales dispuestas para garantizar la seguridad de todos”.