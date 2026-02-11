Cutral Co: Abren las inscripciones para las UAF y CDI del ciclo 2026

La Secretaría de Desarrollo Social de Cutral Co informa que ya se encuentra habilitado el proceso de inscripción para las Unidades de Acción Familiar (UAF) y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) correspondientes al año 2026.
El trámite se debe realizar de manera presencial en la institución respectiva y estará disponible hasta el 20 de febrero sujeto a vacantes. El horario de atención establecido para la recepción de la documentación es de 9:00 a 11:00 horas. Es importante señalar que el ingreso de los menores está sujeto a las vacantes disponibles en cada establecimiento.
Instituciones disponibles:
- UAF Bambi: Calle C. H. Rodríguez, entre Zapala y 13 de Diciembre (Barrio Aeroparque).
- UAF Rayito de Sol: Mosconi y 22 de Octubre (Barrio Nehuen Che).
- UAF Mimitos: Tucumán y Zapala (Barrio Pampa).
- UAF Estrellita: Neuquén y Mitre (Barrio Progreso).
- CDI Arcoíris: Juan José Castelli, entre Sergio Valenzuela y Esther Kraitman (Barrio Brentana).
Documentación requerida:
Para completar el registro, los padres o tutores deben presentar la siguiente documentación en formato papel:
- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.
- Fotocopia del DNI del niño o niña.