Cutral Co: Abren las inscripciones para las UAF y CDI del ciclo 2026

El tramite se realiza en forma presencial

La Secretaría de Desarrollo Social de Cutral Co informa que ya se encuentra habilitado el proceso de inscripción para las Unidades de Acción Familiar (UAF) y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) correspondientes al año 2026.

El trámite se debe realizar de manera presencial en la institución respectiva y estará disponible hasta el 20 de febrero sujeto a vacantes. El horario de atención establecido para la recepción de la documentación es de 9:00 a 11:00 horas. Es importante señalar que el ingreso de los menores está sujeto a las vacantes disponibles en cada establecimiento.

Instituciones disponibles:

UAF Bambi: Calle C. H. Rodríguez, entre Zapala y 13 de Diciembre (Barrio Aeroparque).

Calle C. H. Rodríguez, entre Zapala y 13 de Diciembre (Barrio Aeroparque). UAF Rayito de Sol: Mosconi y 22 de Octubre (Barrio Nehuen Che).

Mosconi y 22 de Octubre (Barrio Nehuen Che). UAF Mimitos: Tucumán y Zapala (Barrio Pampa).

Tucumán y Zapala (Barrio Pampa). UAF Estrellita: Neuquén y Mitre (Barrio Progreso).

Neuquén y Mitre (Barrio Progreso). CDI Arcoíris: Juan José Castelli, entre Sergio Valenzuela y Esther Kraitman (Barrio Brentana).

Documentación requerida:

Para completar el registro, los padres o tutores deben presentar la siguiente documentación en formato papel: