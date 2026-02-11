Comienzan las actividades en la Casa del Joven de Cutral Co

La Municipalidad de Cutral Co informó que a partir del 23 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades que se desarrollan en la Casa del Joven.

La propuesta incluye una amplia variedad de actividades recreativas, entre ellas deportes y talleres, además de apoyatura escolar, orientado a reforzar el aprendizaje.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera presencial en calle General Paz, barrio Pampa. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 299 465-5051 o 496-8250.