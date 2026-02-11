Avanza la obra del Plan de Desagües Pluviales en Cutral Co

Actualmente, los trabajos se encuentran en marcha con el inicio de las tareas de zanjeo en los sectores previstos, que forman parte del desarrollo del sistema de drenaje pluvial

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, junto al secretario de Obras Públicas, Ing. Henry Torrico, recorrió los sectores donde se ejecuta la obra del Plan de Desagües Pluviales, una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la ciudad.

De la recorrida participaron también representantes de la empresa constructora Cocyar, entre ellos el responsable comercial y apoderado local, Fabián Haag, y el jefe de obra, Lucas Cancian.

Actualmente, los trabajos se encuentran en marcha con el inicio de las tareas de zanjeo en los sectores previstos, que forman parte del desarrollo del sistema de drenaje pluvial destinado a mejorar el escurrimiento del agua en zonas históricamente afectadas por anegamientos.

En ese contexto, el intendente Rioseco señaló que se trata de una obra largamente demandada por la comunidad y explicó que la calle Salta y la calle Río Negro funcionan como canales colectores naturales. Asimismo, indicó que la obra es compleja y tiene un plazo estimado de ejecución de 300 días, por lo que solicitó paciencia a los vecinos durante el desarrollo de los trabajos.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas detalló que durante el último mes se avanzó en la ingeniería del proyecto y que actualmente se inició la etapa de trabajo en territorio. Además, informó que se está realizando un relevamiento topográfico y social, con el objetivo de minimizar el impacto de la obra en la vida cotidiana de los vecinos.

El Plan de Desagües Pluviales busca dar respuesta a una problemática estructural de la ciudad, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando las condiciones de seguridad y calidad de vida de los habitantes de Cutral Co.