Anahí Bobadilla asumió como secretaria de Gobierno de Plaza Huincul

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, firmó el decreto mediante el cual designó a Anahí Bobadilla como nueva secretaria de Gobierno del Ejecutivo Municipal. La funcionaria se desempeñaba hasta el momento como subsecretaria de Desarrollo Social y cuenta con una reconocida trayectoria dentro de la administración municipal.
Durante la firma, el jefe comunal destacó el compromiso, la experiencia y la carrera administrativa de Bobadilla, y expresó su acompañamiento en el proceso de reestructuración de la Secretaría de Gobierno, área que absorberá además otras dependencias del gabinete municipal.
El acto de rúbrica se llevó a cabo bajo certificación oficial y contó con la presencia del secretario de Hacienda, Alejandro Cancio; el secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Lecaro; el coordinador de Gabinete, Eduardo Iturbide; y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo.