Anahí Bobadilla asumió como secretaria de Gobierno de Plaza Huincul

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, firmó el decreto este miércoles

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, firmó el decreto mediante el cual designó a Anahí Bobadilla como nueva secretaria de Gobierno del Ejecutivo Municipal. La funcionaria se desempeñaba hasta el momento como subsecretaria de Desarrollo Social y cuenta con una reconocida trayectoria dentro de la administración municipal.

Durante la firma, el jefe comunal destacó el compromiso, la experiencia y la carrera administrativa de Bobadilla, y expresó su acompañamiento en el proceso de reestructuración de la Secretaría de Gobierno, área que absorberá además otras dependencias del gabinete municipal.

El acto de rúbrica se llevó a cabo bajo certificación oficial y contó con la presencia del secretario de Hacienda, Alejandro Cancio; el secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Lecaro; el coordinador de Gabinete, Eduardo Iturbide; y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo.