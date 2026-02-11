Actualizan la escala salarial para trabajadoras de casas particulares en la comarca

Se aclara que a los importes indicados se les debe adicionar un 1% por cada año de antigüedad, tal como lo establece la normativa vigente.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén difundió la escala salarial vigente a partir de enero de 2026 para el personal de casas particulares, en el marco de la Ley Nacional 26.844, con zona incluida.

Según se detalla en el cuadro oficial, los montos corresponden a las categorías de niñera/dama de compañía (4ª categoría) y tareas generales (5ª categoría), tanto con retiro como sin retiro, estableciendo valores diferenciados por cantidad de horas semanales trabajadas.

Cuarta categoría: Niñera – Dama de compañía

En el caso del personal con retiro, el valor de la hora se fijó en $4.398,59, mientras que para quienes trabajan sin retiro, el valor asciende a $5.062,75. Los salarios mensuales varían de acuerdo a la carga horaria semanal, con escalas que van desde 24 hasta 48 horas.

Quinta categoría: Tareas Generales

Para esta categoría, el valor hora con retiro es de $4.225,13, y sin retiro alcanza los $4.542,52. Al igual que en la categoría anterior, los montos mensuales se establecen según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Desde la cartera laboral provincial recordaron la importancia de que empleadores y empleadoras cumplan con los valores oficiales, ya que estos constituyen el piso salarial obligatorio para el sector, además de garantizar el acceso a aportes jubilatorios, obra social y demás derechos laborales.

La actualización salarial busca acompañar el contexto inflacionario y fortalecer las condiciones laborales de uno de los sectores históricamente más vulnerables del mercado de trabajo.