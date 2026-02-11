Abren las inscripciones para el encuentro gastronómico “Sabores de Cutral Co”

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible

En el marco del programa Viví el Verano en Cutral Co, el próximo jueves 27 de febrero se llevará adelante el encuentro gastronómico “Sabores de Cutral Co”, una propuesta que reunirá a emprendedores y productores del rubro gastronómico en una noche pensada para disfrutar al aire libre.

La actividad se desarrollará de 20:00 a 00:00 horas en el Parque de la Ciudad, y contará con la participación de feriantes, food trucks y gazebos gastronómicos, que ofrecerán diversas propuestas culinarias para el público en general.

Desde la organización informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen formar parte del evento. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible a través del código QR del flyer oficial o mediante el enlace ingresando ACA.

Se aclaró que la inscripción estará sujeta a evaluación y confirmación oficial, por lo que la participación quedará supeditada a la aprobación de cada propuesta presentada.