Ofrecen curso de inglés para adultos en Plaza Huincul

La capacitación se dictará bajo modalidad 100% virtual.

Capacitación de Plaza Huincul informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de inglés inicial para adultos, una propuesta de formación orientada a personas que deseen incorporar conocimientos básicos del idioma desde cero.

La capacitación se dictará bajo modalidad 100% virtual, lo que permitirá a las y los participantes cursar desde sus hogares, facilitando el acceso a la formación y la organización de los tiempos personales. El curso comenzará el 23 de febrero y se desarrollará los días lunes y martes, de 19 a 20.30 horas, en horario vespertino.

Durante el cursado, se abordarán los contenidos fundamentales del idioma inglés, trabajando las cuatro habilidades principales: lectura (reading), escritura (writing), expresión oral (speaking) y comprensión auditiva (listening). La propuesta está pensada para adultos sin conocimientos previos y busca brindar herramientas que fortalezcan las oportunidades educativas y laborales.

Las personas interesadas pueden acercarse a la subsecretaría de Capacitación para realizar la inscripción o efectuar consultas al teléfono 2995 351518. Los cupos son limitados.