Este es el pronóstico para el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

El inicio de la semana comienza con un leve descenso de temperatura y algo de viento.
La temperatura máxima dispuesta para hoy es de 28° Centígrados Centígrados y la mínima de 8| Centígrados.
En cuanto al viento se presentará del sudoeste a 39 kilómetros en la hora y las ráfagas serán de 47 kilómetros, en la hora, a lo largo del día. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 37 kilómetros con ráfagas de 52.
El cielo estará despejado durante todo el día.
Para el martes, la mínima se indica de 10° Centígrados y 27° Centígrados y con ráfagas de 87 kilómetros en la hora hacia la noche.