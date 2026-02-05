Plaza Huincul: confirman el pago de decretos municipales este viernes

Los pagos en efectivo se efectuarán en el horario de 8:00 a 14:20 horas en la dirección de Tesorería

Plaza Huincul informó que el viernes 6 de febrero se realizará el pago correspondiente a Decretos Municipales.

De acuerdo a lo comunicado, los pagos en efectivo se efectuarán en el horario de 8:00 a 14:20 horas en la dirección de Tesorería, ubicada en el edificio municipal.

En el caso de los beneficiarios bancarizados, los haberes estarán acreditados a partir de las 00:00 horas del día indicado.

Desde el municipio señalaron que el cronograma se desarrollará conforme a lo previsto y recomendaron a los beneficiarios respetar los horarios establecidos para facilitar la atención y organización administrativa.