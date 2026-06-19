Claudio Larraza se pronunció a favor del proyecto de GNL que se debate en la Legislatura

Se debate la baja en las regalías del gas que se utilizará en GNL. "Tenemos muchas expectativas de desarrollo", dijo

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, consideró que el proyecto es una nueva oportunidad histórica para la comarca, y que “con el ingenio, la seriedad y responsabilidad con que se ha manejado nuestro Gobierno Provincial nos genera muchas expectativas en cuanto a las posibilidades de desarrollo y generación de fuentes laborales para la nuestra comunidad”.

El crecimiento del GNL representa un desafío para toda la región, pero también una oportunidad histórica para Plaza Huincul. “Estamos hablando de que las áreas involucradas: Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza, y Aguada Villanueva, se encuentran muy próximas a nuestras localidades, con lo cual este desarrollo va a tener un impacto local directo”, indicó.

Su desarrollo permitirá ampliar la disponibilidad de gas destinado tanto al abastecimiento del mercado interno como a los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), contribuyendo al crecimiento de la actividad energética, la atracción de inversiones y la generación de infraestructura asociada al transporte y procesamiento de hidrocarburos.

En ese escenario Plaza Huincul viene fortaleciendo una estrategia de crecimiento desde el inicio de la gestión, basada en la capacitación, la formación de mano de obra calificada, y la articulación permanente entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de que las oportunidades que genera la industria se transformen en más empleo para los huinculenses, y en desarrollo para la comunidad.

Larraza señaló que “no se trata de ninguna aventura, de ninguna especulación, se viene trabajando con mucha seriedad, con mucha prudencia, porque estamos hablando del futuro de los neuquinos y las neuquinas”. Asimismo, expuso “entendemos que es un proyecto beneficioso para la comarca y la provincia en general. Debemos aprovechar la ventana de tiempo que le queda, a los hidrocarburos, y en ese marco, resolver las mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

En ese sentido, manifestó sus deseos de que el tratamiento en la Legislatura sea favorable. “Estamos hablando de un proyecto competitivo a nivel mundial, con una inversión que rondaría los 25 mil millones de dólares, que prevé un crecimiento importante para nuestra región, y que generaría un importante volumen de exportación”.

Plaza Huincul impulsa desde 2023 políticas públicas orientadas a preparar una ciudad con una infraestructura de servicios que propicie las radicaciones e inversiones, atractiva para un empresariado que busca nuevos asentamientos en Vaca Muerta, promoviendo la capacitación permanente de los vecinos de la ciudad, y acompañando un gran número de iniciativas educativas estratégicas, entre ellas la radicación en Plaza Huincul de una delegación del Instituto Vaca Muerta, la única en el interior provincial.

La inversión en el Parque Industrial de Plaza Huincul constituye otro de los pilares de esta planificación. Su ubicación estratégica y la cercanía con las áreas productivas permiten proyectar un crecimiento sostenido de actividades vinculadas a la industria energética, la logística, los servicios y las nuevas inversiones privadas. “Estamos trabajando fuertemente en varios sentidos, el primero es proponer una infraestructura acorde para las empresas que decidan radicarse, en ese aspecto la ciudad venía muy postergada”, consideró el intendente Claudio Larraza, al tiempo que expuso que, a través de la inclusión del Parque al Plan Provincial Industrial (PP), “estamos desarrollando una gran tarea conjunta con el Gobierno Provincial para atraer inversiones y generar arraigo con empleo local, en un predio de 395 hectáreas que brindará todos los servicios y comodidades”.

“Venimos trabajando en varios sentidos. Estamos aprovechando todos los foros y encuentros que convocan a la industria para vincularnos con los empresarios del sector, tanto a nivel nacional, como internacional. Plaza Huincul ha participado en la Oil And Gas que realizó el IAPG en Buenos Aires; y por invitación del Gobernador Rolando Figueroa, participamos de dos ediciones de la OTC de Houston, el evento más importante de la industria, que marca las tendencias y proyecciones” recordó Larraza. En ese sentido, remarcó que “el hecho de que Plaza Huincul tenga visibilidad y participe de esos espacios es muy positivo: nos suma mucho por un lado hacer conocer a nuestra localidad como un posible asentamiento o radicación, y por otro nos suma mucho aprendizaje”.

El jefe comunal de Plaza Huincul apuntó además que “ofrecer a Plaza Huincul para la radicación de inversiones y empresas lo hemos planteado como una Política de Estado desde el inicio de nuestra gestión”, pero aclaró que “los resultados no son inmediatos, la industria tiene sus tiempos”, aunque subrayó que “somos optimistas que en el mediano y largo plazo veremos buenos resultados”.

Las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte forman parte del conjunto de bloques productivos ubicados en la Cuenca Neuquina, una de las regiones hidrocarburíferas más importantes de Argentina. Estas áreas integran el potencial de desarrollo de recursos no convencionales asociados a la formación Vaca Muerta y son consideradas estratégicas para incrementar la producción de gas natural en la provincia del Neuquén.