Derecho a réplica por denuncia

Texto enviado por el mecánico Novoa

Quien suscribe Novoa Vilo Nahuel Alejandro DNI 39.880.527 Por la presente, en mi carácter de titular del taller “Centro de Diagnóstico y Mantenimiento Vehicular Alemotorsport”, RECHAZO formal, categórica y absolutamente todas y cada una de las falaces, injuriosas y maliciosas manifestaciones vertidas por ustedes en la publicación difundida recientemente en fecha 11/06/2026 en el medio digital “Cutral Co al Instante” (y/o replicada en cualquier otra red social o plataforma), mediante la cual se me imputa falsamente la comisión de delitos y supuestas negligencias profesionales.

Particularmente: 1) Niego terminantemente que el motor de su vehículo Fiat Uno Way 1.4 no haya sido intervenido. 2) Niego haber percibido sumas por trabajos no realizados y rechazo de plano cualquier acusación de engaño, impericia o estafa de mi parte o de los terceros intervinientes. Tal como les recordara oportunamente, los trabajos de reparación contratados fueron ejecutados en debida forma. Resulta innegable que la unidad les fue entregada en perfecto estado de funcionamiento y recibida por ustedes de total conformidad, sin asentar reserva alguna al momento de su retiro.

Las supuestas constataciones de terceros mecánicos que refieren poseer resultan totalmente inoponibles, unilaterales e inválidas, ya que, atento al tiempo transcurrido desde la entrega del rodado, resulta fáctica y mecánicamente imposible determinar el uso, abuso, mal mantenimiento o negligencias a las que fue sometido el vehículo bajo su exclusiva guarda.

La temeraria publicación realizada no es más que la consumación de las amenazas extorsivas previas que les intimé a cesar. Dicho accionar configura una deliberada campaña de “escrache” orientada a destruir mi buen nombre, honor y el prestigio comercial de mi taller y de mis proveedores.

Por todo lo expuesto, LOS INTIMO en el plazo perentorio e improrrogable de VEINTICUATRO (24) HORAS a que procedan a la INMEDIATA ELIMINACIÓN y retractación de la mencionada publicación, comentarios, videos y cualquier otro contenido difamatorio en redes sociales, foros o medios de comunicación, que se retracte de la totalidad de sus dichos y a que se abstengan en lo sucesivo de continuar con esta campaña de hostigamiento público.

Atento a la efectiva materialización del daño a mi imagen y la consecuente afectación a mi actividad comercial, hago expresa, formal e irrevocable reserva de iniciar las querellas criminales pertinentes por los delitos de Calumnias e Injurias (Arts. 109 y 110 del Código Penal), como así también las acciones civiles por los cuantiosos Daños y Perjuicios (lucro cesante, daño moral y pérdida de clientela) que su conducta ilícita e irresponsable me está ocasionando, de los cuales los hago exclusiva y solidariamente responsables.