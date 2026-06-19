Cutral Co: mejoraron el reservorio de agua en el parque industrial

Las mejoras se hicieron en el llamado tanque de cola, situado al norte de la ruta 22.

Una importante inversión se concretó en el reservorio de agua llamado tanque de cola, ubicado en el parque industrial de Cutral Co.

El municipio incorporó nuevo equipamiento y ejecutó tareas de reingeniería para mejorar la presión, el caudal y la distribución de agua potable en la zona oeste de la ciudad.

Se informó que los trabajos beneficiarán a los barrios Zani, Colonia 2 de Abril, el sector de la alcaidía, el poarque de la Ciudad y el parque Tecnológico Industrial.

Al respecto, el intendente Ramón Rioseco recorrió las instalaciones acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el subsecretario de Agua y Cloaca, Pablo Sanhueza; y el ingeniero electrónico Gerónimo Zapata.

Durante la visita, el jefe comunal destacó que “hace 15 años teníamos un solo acueducto y hoy contamos con tres. Tenemos mayor disponibilidad de agua y más potencia. Este recambio de equipamiento permitirá que los vecinos tengan mejor presión y que el agua llegue con mayor rapidez a sus hogares”.

Las tareas incluyeron la instalación de dos nuevas bombas de 50 HP —una principal y otra de respaldo—, la renovación integral de tableros eléctricos y cableado, y la modernización del sistema de bombeo.

Se informó que a través de estas mejoras, la presión de distribución pasó de 3 a 5 kg/cm², optimizando el abastecimiento y la eficiencia del servicio.