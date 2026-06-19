Realizaron encuentro de vóley formativo en Plaza Huincul

El pasado fin de semana en el gimnasio del Club Plaza Huincul

El pasado sábado 13 de junio, se llevó adelante en Plaza Huincul una jornada de vóley formativo que convocó a jóvenes deportistas de la zona.

La actividad contó con la presencia de delegaciones de Cutral Co y equipos locales de Plaza Huincul. Los encuentros se centraron en el desarrollo de las categorías formativas de esta disciplina, permitiendo el intercambio entre los clubes de ambas ciudades.

El evento fue coordinado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul. Desde la organización señalaron que el objetivo de estas jornadas es fomentar la práctica del deporte y brindar espacios de competencia para los niveles iniciales.