El lunes se conocerá la sentencia contra Suyai Contreras: acusada por instigar el crimen de Charpentier

Fue en la Oficina Judicial de Cutral Co.

Concluyó esta mañana la última etapa del juicio que se le sigue a Suyai Contreras por instigar el homicidio de Javier “Motor” Charpentier y por abuso de armas contra Alex Charpentier.

Las partes acusadoras -fiscalía y querella- solicitaron que sea declarada responsable de los dos delitos. Su defensa particular pidió que sea absuelta.

Contreras volvió a hablar al final de la audiencia. Lo hizo vía Zoom porque siguió desde su lugar de detención la audiencia.

El tribunal que integran las juezas Patricia Lúpica Cristo, Carolina González, y el juez Juan Pablo Balderrama iniciaron a las 9 la audiencia de alegatos de clausura. Es decir, el momento en que cada una de las partes plantean si la acusada es o no responsable de haber ordenado el crimen de Javier “Motor” Charpentier o, por el contrario, es absuelta.

Qué pidió la fiscalía

El fiscal jefe Gastón Liotard sostuvo en su alegato que existe una responsabilidad “inexorable” de Suyai Contreras como instigadora, vinculándola no solo con la muerte de Javier “Motor” Charpentier, ocurrida el 8 de febrero de 2024, sino también con un caso de abuso de armas contra Axel Charpentier, sucedido el 4 de junio de 2025.

Liotard aportó en su alegato que Contreras “determinó” que se disparara hacia Charpentier y referenció el testimonio de Díaz, quien declaró el miércoles: “quedó claro lo que no nos dijo”. Agregó que “no hubo un solo testigo qu eno nos hablara del encono entre las familias Charpentier y Suyai Contreras”.

Habló sobre el grupo que, a su entender, lideraba Contreras donde había jerarquías, los proveía de armas, dinero y le dieron cobijo a Pérez y a Díaz, condenados por el homicidio.

Liotard describió que la mujer determinó los seguimientos, las tareas previas, los meensajes y la logística para cometer el crimen. “Quedó desvirtuado lo que dijo Díaz que (lo hizo) para defender a su propio o por su propia motivación”. Finalmente sostuvo que Contreras, con su conducta “concluyó en el hecho que terminó ocurriendo lo que sucedió. Pidió que se la responsabilice por los dos delitos.

El planteo de la familia de la víctima

A través del abogado de la querella, Cavalli, planteó que la mujer fue el “motor del hecho homicida”. Argumentó que ella “concibió el plan, aportó el modo y las condiciones necesarias” para su ejecución. Para la querella, la imputada utilizó a un tercero como un “instrumento” para llevar a cabo el crimen, revelando un nivel de culpabilidad que consideran superior al del autor material.

Solicitó que se le atribuya la autoría por homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en calidad de instigadora, con una pena que no sea inferior a la del ejecutor directo.

La defensa de Suyai Contreras

En contraste, la defensa técnica, representada por Sebastián Perezzolli, manifestó que los indicios presentados por los acusadores “no tienen la fuerza suficiente para acreditar la instigación”.Y enfatizó la importancia de no desestimar la declaración libre del testigo Díaz, para finalmente solicitar el sobreseimiento o la suspensión de las actuaciones contra la mujer.

Criticó además el sesgo con el que los investigadores policiales -aunque apartó a la fiscalía- tomaron el caso de Contreras.

La palabra de la imputada

Hacia el final de la audiencia, Suyai Contreras hizo uso de su derecho a declarar y volvió a negar haber dado órdenes para realizar ataques.

“En ningún momento di ninguna orden de que se le hiciera daño a la persona”, afirmó Contreras frente al tribunal, desde el lugar de detención donde está alojada.

Solicitó que se considere su situación de vulnerabilidad al estar privada de su libertad junto a su hijo. “Estoy detenida con mi hijo, quien tiene muchos problemas de salud y hay veces que tiene que ser retirado de la unidad por los conflictos que hay”, declaró. Insistió en que “no tuve en ningún momento nada que ver” con los delitos que se le imputan.

El tribunal anunció que el lunes dará a conocer su decisión aunque no precisó la hora.