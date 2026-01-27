Volvió a Plaza Huincul la dirección ejecutiva del ente Enim

La dirección ejecutiva y el resto de los cargos se extenderá hasta diciembre de este 2026.

La rotación de la dirección ejecutiva del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim, ya se produjo. El año anterior correspondió al representante de Cutral Co y en este 2026, es el turno de quien representa a Plaza Huincul.

En este caso, asumió como director ejecutvio Rubén Espinace, la directora secretaria es Laura Verónica Mellado; el director tesorero es Osvaldo Giménez y el otro director es Cristian Alejandro Perotti. La sindicatura por Cutral Co está a cargo de Selva Ibáñez.

El organismo intermunicipal cuenta con dos representantes por cada ciudad. Se informó oficialmente desde el ente que los actuales cargos se extenderán hasta diciembre de este 2026.

Finalmente, desde el Enim se expresó que se “ratifica el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre ambos municipios, fortaleciendo la gestión institucional y el desarrollo de acciones que beneficien a las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul”.