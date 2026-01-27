Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Este martes, el último de enero, la jornada será calurosa aunque con cielo cubierto.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que hoy la temperatura trepará a los 35° Centígrados y la mínima se ubicará en los 18° Centígrados.
El viento se presentará del sector noroeste a 17 kilómetros con ráfagas de 22 durante el día. Para la noche, el viento rotará al sudoeste a 46 kilómetros con ráfagas de 62 kilómetros.
Se anuncia cielo cubierto durante el día y a la noche mayormente despejado. Para el miércoles, se indica sol radiante a 16° de mínima y 34 de máxima.