Está reducida la visibilidad por el humo del incendio en el Valle Magdalena

En Cutral Co y Plaza Huincul se registra desde esta mañana la presencia de humo.

En Cutral Co y Plaza Huincul se ve reducida la visibilidad a 15 kilómetros por la presencia de humo. Así lo registró el Observatorio meteorológico que funciona en el aeropuerto de Cutral Co. Al menos desde las 9 de este martes.

Desde la estación se informó que la temperatura -registro de las 11- es de 28° Centigrados; con una humedad baja: del 39 % y el viento del sudoeste a 9 kilómetros. El cielo está algo nublado y la sensación térmica es igual a la temperatura.

En cuanto al origen del humo el parte que emitió esta mañana el Parque Nacional Lanín, da cuenta que el lunes a las 19:58 se anunció un aviso sobre una posible columna de humo en el sector de Valle Magdalena.

En consecuencia, se dispuso el desplazamiento de cinco combatientes de incendios forestales del Departamento ICE Lanín para verificar la situación del terreno.

Mientras que hoy, se confirmó y precisó la ubicación por lo que los brigadistas trabajan en el lugar.