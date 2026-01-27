Ardieron maderas en un patio y actuaron los bomberos de Plaza Huincul

Fue en el barrio Central y actuó una dotación.

El lunes por la noche, un llamada al cuartel de bomberos voluntarios huinculense que alertó sobre la presencia de fuego en el patio de una vivienda hizo que una dotación se dirigiera al lugar.

El incendio estaba focalizado en un sector del patio de la casa donde había acopio de maderas. La vivienda está situada en la calle Hugo del Carril, en el barrio Central de Plaza Huincul, tal como se informó desde el propio cuartel.

La dotación con cinco efectivos trabajó en la labor de extinción del fuego. Luego de apagar las llamas se llevaron a cabo tareas de enfriamiento, tal como es de rigor en este tipo de circunstancias.