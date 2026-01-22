Neuquén difundió el Calendario de Vacunación 2026

Se recomienda concurrir con el carnet de vacunación para controlar y completar esquemas.

El esquema incluye vacunas gratuitas desde el embarazo hasta la adultez mayor y se aplica en todos los centros de salud públicos de la provincia.

El Ministerio de Salud dio a conocer el Calendario de Vacunación 2026, que establece la aplicación de vacunas gratuitas y obligatorias en distintas etapas de la vida, con el objetivo de prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública.

El calendario abarca desde el embarazo y el período posparto, recién nacidos, niños y niñas, adolescentes, personas adultas y mayores de 65 años, contemplando dosis iniciales y refuerzos.

Vacunas durante el embarazo y posparto

Durante la gestación se indica la aplicación de la triple bacteriana acelular a partir de la semana 20, la antigripal de forma anual, hepatitis B para iniciar o completar esquema y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36 de gestación.

En el posparto se completa, de ser necesario, el esquema con doble o triple viral y antigripal.

Recién nacidos

Al nacer se aplican dos vacunas fundamentales:

BCG , en dosis única

, en dosis única Hepatitis B, dentro de las primeras 12 horas de vida

Primer año de vida

A partir de los 2 meses se inicia el esquema infantil con vacunas combinadas:

Quíntuple o pentavalente

Polio (Salk)

Rotavirus

Neumococo conjugada

Meningocócica conjugada

Estas vacunas se aplican en distintas dosis a los 2, 3, 4, 5 y 6 meses, con refuerzos que continúan durante el primer año. A los 12 meses se suman la hepatitis A, la triple viral y el refuerzo de neumococo.

De 15 meses al ingreso escolar

Entre los 15 y 18 meses se aplican refuerzos de quíntuple, meningococo, la primera dosis de varicela y la segunda dosis de triple viral, según el año de nacimiento.

Al ingreso escolar (4 y 5 años) se refuerza la protección con polio, triple bacteriana, triple viral y varicela.

Adolescencia

Entre los 10 y 11 años el calendario incluye:

Triple bacteriana acelular

Virus del Papiloma Humano (VPH) , dosis única

, dosis única Meningocócica conjugada

Hepatitis B y triple viral, en caso de esquemas incompletos

Personas adultas y mayores de 65 años

En la adultez se refuerzan esquemas con:

Doble bacteriana cada 10 años

cada 10 años Hepatitis B

Doble o triple viral, si corresponde

Para las personas mayores de 65 años se indica además la vacuna antigripal anual y la neumocócica conjugada, fundamentales para prevenir complicaciones respiratorias.

Acceso gratuito y sin orden médica

Las autoridades sanitarias recordaron que todas las vacunas del calendario se aplican de manera gratuita, sin necesidad de orden médica, en hospitales y centros de salud públicos. Se recomienda concurrir con el carnet de vacunación para controlar y completar esquemas.