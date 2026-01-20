Solidaridad sin fronteras: Chile y Argentina se tienden la mano frente a los incendios

El Gobierno de Chile confirmó el envío de dos aeronaves para colaborar en el combate del fuego en territorio argentino,

En medio de una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años en la región, Argentina y Chile activaron un esquema de cooperación mutua para enfrentar los incendios forestales que azotan tanto a la Patagonia argentina como al sur del país vecino.

El Gobierno de Chile confirmó el envío de dos aeronaves para colaborar en el combate del fuego en territorio argentino, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces y en la provincia de Chubut. Se trata de un avión monomotor AT-802, de alta maniobrabilidad, y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que operarán durante diez días y con un máximo de 70 horas de vuelo. El financiamiento corre por cuenta de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior chilena.

Esta asistencia se suma al apoyo ya brindado por el Cuerpo de Bomberos de Palena, que envió voluntarios y vehículos especializados tras un pedido del municipio de Esquel, reforzando así la cooperación binacional ante una amenaza que no reconoce fronteras.

En paralelo, la provincia del Neuquén ofreció su ayuda a Chile, que atraviesa una situación crítica en las regiones del Biobío y Ñuble. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y formalizada mediante una nota enviada por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, al director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie.

Neuquén puso a disposición recursos humanos y materiales a través de los mecanismos nacionales y binacionales vigentes. Entre ellos, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego ofreció 15 brigadistas capacitados, equipamiento completo, herramientas forestales, motobombas, motosierras y tres camionetas 4×4. En cuanto a medios aéreos, se propusieron dos aviones AT-800, un avión hidrante anfibio y un helicóptero Bell 412 con helibalde.

Además, el Sistema Integrado de Emergencias ofreció el envío de una carpa hospital con capacidad para diez personas, dos camas de terapia intensiva, dos ambulancias con personal médico, doce profesionales de la salud y un camión logístico.

El ofrecimiento neuquino se enmarca en un contexto dramático en Chile. El Gobierno de ese país declaró el “Estado de Catástrofe” en varias regiones, donde los incendios ya provocaron al menos 20 muertes, más de 500 viviendas destruidas y miles de damnificados. Solo en la región del Biobío se registran más de 28 mil hectáreas afectadas, con focos aún activos.

“Nos hemos puesto a disposición para poder ayudar”, expresaron desde Chile al anunciar el envío de aeronaves a la Patagonia argentina. Del mismo modo, desde Neuquén se subrayó la voluntad de “reforzar los lazos de cooperación y asistencia mutua que caracterizan la relación entre ambos países ante situaciones de emergencia”.

En un escenario marcado por el avance del fuego y condiciones climáticas adversas, la respuesta conjunta de ambos lados de la cordillera refleja que, frente a catástrofes de esta magnitud, la solidaridad regional se convierte en una herramienta tan vital como el agua que apaga las llamas.