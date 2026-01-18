Salud advierte que no solicita datos por mensajes privados

Desde el organismo aclararon que no se comunican por mensajes privados para solicitar datos personales ni para derivar a enlaces externos.

El Ministerio de Salud emitió una advertencia a la comunidad ante la circulación de mensajes fraudulentos que buscan obtener información personal a través de WhatsApp, SMS o redes sociales.

Desde el organismo aclararon que no se comunican por mensajes privados para solicitar datos personales ni para derivar a enlaces externos. Tampoco envían links para que las personas ingresen información sensible como números de documento, claves, datos bancarios o médicos.

La modalidad de estafa suele presentarse con supuestas gestiones vinculadas a turnos, vacunas, programas de salud o beneficios, utilizando logos y nombres oficiales para generar confianza. Ante estas situaciones, se recomienda no responder, no brindar datos y no ingresar a enlaces desconocidos.

Las autoridades recordaron que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de los canales institucionales y pidieron a la población extremar las precauciones. En caso de recibir un mensaje sospechoso, se sugiere bloquear el contacto y reportarlo.