RODOLFO TRONCOSO

Q.E.P.D.

02.03.1957 – 18.01.2026

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 19/01/2026 a las 13:00 h en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada, participan con profundo pesar del fallecimiento de Rodolfo Troncoso esposo de Noemí Faundez, empleada de nuestra cooperativa.

Ante la irreparable pérdida, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su familia, amigos y allegados en este momento tan doloroso, elevando una plegaria en su memoria y por su eterno descanso.

Consejo de Administración Copelco Limitada.