Robaron una moto en el barrio Unión de Cutral Co y la buscan

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la madrugada de este domingo en Cutral Co. Alrededor de las 5:30, delincuentes sustrajeron una motocicleta en el barrio Unión.
Se trata de una Motomel Sirius 190 cc, propiedad de un vecino de la ciudad. Tras el robo, familiares y amigos iniciaron una cadena de difusión para intentar recuperar el rodado.
Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser de gran ayuda para dar con la moto. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 299 451 5482.