Rincón de los Sauces abre inscripciones para el Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo

Se trata de la tercera edición de un evento que ya se consolidó como un espacio de revalorización cultural

Rincón de los Sauces se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta, que se desarrollará los días 21 y 22 de marzo. Se trata de la tercera edición de un evento que ya se consolidó como un espacio de revalorización cultural, identidad regional y protagonismo femenino en una de las tradiciones más representativas de la gastronomía patagónica: el asado al fuego.

La propuesta busca visibilizar y fortalecer el rol de las mujeres en una práctica históricamente asociada al ámbito masculino, poniendo en primer plano el saber popular, la transmisión de tradiciones y el encuentro entre participantes de distintos puntos de la región y del país.

Desde la organización se lanzó oficialmente la convocatoria para quienes deseen participar de esta nueva edición. La modalidad será en dupla, compuesta por una asadora y una ayudante, ambas mujeres. Los cupos son limitados.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de marzo de 2026 y se realizarán exclusivamente a través del formulario oficial disponible en línea. La inscripción implica la aceptación del reglamento, bases y condiciones del evento, y tiene carácter de Declaración Jurada.

El Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo no solo propone una competencia gastronómica, sino también un espacio de intercambio cultural, reconocimiento del trabajo de las mujeres y puesta en valor de una tradición profundamente arraigada en la identidad neuquina.

Quienes deseen participar pueden acceder al formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://forms.gle/eWrtveaoEYM5Chu86