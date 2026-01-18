Recuperan elementos robados en un violento asalto en el barrio Nehuenche

Dos demorados

Personal de la Brigada de Investigaciones de Cutral Co logró demorar este viernes por la tarde a dos personas presuntamente vinculadas a un robo calificado ocurrido horas antes en el barrio Nehuenche.

El hecho se registró alrededor de las 11:15, cuando una mujer mayor de edad se encontraba sola en su vivienda. Según se informó, una pareja se presentó en el domicilio solicitando agua y, al abrir la puerta, la víctima fue amenazada con un arma blanca. De esta manera, los delincuentes sustrajeron dos televisores, una bicicleta tipo playera y una riñonera, para luego darse a la fuga. Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones.

A partir de las tareas investigativas, cerca de las 13:50 el personal policial se dirigió a la intersección de las calles Güemes y 22 de Octubre, donde se sospechaba que los autores del hecho se alojaban. En el lugar, los efectivos observaron a un hombre y una mujer trasladando los elementos denunciados como robados.

Al advertir la presencia policial, ambos se desprendieron de los objetos y los dejaron en la vía pública. Como resultado del procedimiento, las dos personas fueron demoradas y trasladadas a la Comisaría 15ª de Cutral Co, quedando a disposición de la Fiscalía local.

En tanto, los elementos recuperados fueron secuestrados para su posterior restitución a la víctima, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.