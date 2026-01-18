Plaza Huincul invita a participar en encuentros de Murga

La actividad se desarrolla al aire libre en el Parque de la Convivencia

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul invita a la comunidad a sumarse al taller de Murga, una propuesta artística abierta a personas de todas las edades que busca promover la expresión, el movimiento y el trabajo colectivo.

La actividad se desarrolla al aire libre en el Parque de la Convivencia y está a cargo de Nicolás Carrasco. Los encuentros tienen lugar los lunes, miércoles y sábados, en el horario de 19 a 21.

Desde la organización recomiendan asistir con ropa cómoda y llevar una botella de agua, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta dinámica y física.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 409 7023.