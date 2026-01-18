Plaza Huincul impulsa un nuevo taller de técnica vocal y canto

La primera jornada se realizará el miércoles 21 de enero

La dirección de Cultura de Plaza Huincul anuncia el inicio de un espacio de formación en técnica vocal y canto, destinado a personas interesadas en desarrollar y potenciar su voz. La propuesta estará a cargo de Nancy Sierro, cantante y coach vocal con amplia experiencia en el acompañamiento artístico.

La primera jornada se realizará el miércoles 21 de enero, en el horario de 19:30 a 21:30, en la sede de la dirección de Cultura, ubicada en la intersección de Azucena Maizani y Juan Marín.

El taller está orientado a brindar herramientas básicas y prácticas sobre respiración, proyección, afinación y cuidado de la voz, tanto para quienes se inician en el canto como para quienes ya cuentan con experiencia y desean perfeccionarse.