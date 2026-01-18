Emiliano Molina cerró su participación en Jesús María

Logró finalizar en tercer lugar

El jinete de la ciudad de Plaza Huincul cerró su participación en el festival de doma y folklore en la provincia de Córdoba y dejó a la provincia bien representada.

Emiliano Molina finalizó en tercer lugar de la competencia con un puntaje final de 65.32. Dejando grandes noches para todos los espectadores que concurrieron día a día al festival y también a quienes lo seguian por streaming.

Los otros dos integrantes de la delegación neuquina finalizaron en 9º lugar Spergge Adrian Alejandro con 47.32 puntos en la categoría Gurupa Sureña y Bardaro Brandon Enzo que finalizó en el puesto 14º con 30.33 puntos en la categoría Grina Limpia.

Por último la delegación de Neuquén se ubicó en el 7º puesto con un puntaje total de 142.97.