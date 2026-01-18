Chubut: Más de 90 familias evacuadas tras un grave deslizamiento de un cerro

Provocó el colapso parcial y total de varias viviendas, además de profundas grietas en estructuras edilicias.

Un nuevo y severo movimiento de suelo registrado durante la madrugada de este domingo en la ladera sur del cerro Hermitte obligó a la evacuación urgente de más de 90 familias en Comodoro Rivadavia. Los barrios más afectados son Sismográfica y El Marquesado, sectores históricamente vulnerables a la inestabilidad del terreno.

El deslizamiento provocó el colapso parcial y total de varias viviendas, además de profundas grietas en estructuras edilicias. También se registraron daños en infraestructuras clave, como roturas en cañerías de gas y agua, lo que incrementó el riesgo para quienes permanecían en la zona.

Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo policial que se extendió durante toda la madrugada y continúa en los días siguientes, con el objetivo de resguardar las propiedades evacuadas y prevenir hechos delictivos.

En un comunicado oficial, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que el sábado a las 23:55 se produjo un movimiento de gran magnitud en la zona central de la ladera sur del cerro. Frente a la actividad detectada en sectores del este del barrio Sismográfica y en la zona de Marquesado/Los Tilos, las áreas técnicas municipales recomendaron de manera preventiva la evacuación por un período mínimo de 48 horas.

“La medida tiene como objetivo proteger la integridad de las personas, ya que existe la posibilidad de que el extremo sureste de la traza continúe en movimiento y siga afectando viviendas”, indicaron desde el Ejecutivo local. Durante este período, equipos técnicos especializados realizarán evaluaciones periódicas y un monitoreo constante para determinar cuándo estarán dadas las condiciones seguras para el regreso de las familias a sus hogares.

Desde el municipio recordaron que la zona se encuentra bajo observación permanente desde el primer desplazamiento detectado el pasado 18 de diciembre, con controles sobre redes de gas, agua y cloacas, además del acceso y la circulación. Vecinos de ambos barrios venían advirtiendo sobre el avance de grietas en el suelo y el colapso de paredones, señales que anticipaban un escenario de alto riesgo.

Las autoridades solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones de los organismos de emergencia, colaborar con los operativos y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

