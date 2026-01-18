Anticipan un domingo soleado en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo una jornada con cielo despejado durante todo el día en Plaza Huincul y Cutral Co.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 26 °C durante la tarde, mientras que la mínima será de 9 °C en horas de la mañana, por lo que el inicio del día se presentará fresco.

Respecto al viento, por la mañana soplará a unos 30 kilómetros por hora, con ráfagas de igual intensidad. Hacia la noche, se mantendrá en torno a los 30 kilómetros, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En el plano astronómico, la Luna se encontrará en fase de Luna Nueva y estará transitando por el signo zodiacal de Capricornio.