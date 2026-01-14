Neuquén se quedó sin representantes en el Torneo Regiona 

El pasado fin de semana, San Patricio se despidió de la competencia luego de perder la serie frente a La Amistad en Cipolletti.
En el partido de ida, La Amistad se quedó con el partido por 2 a 1 como visitante. El domingo pasado, se disputó el partido de vuelta y fue empate 2 a 2 en Cipolletti. Con esos resultados, La Amistad avanza de ronda donde se enfrentará a Deportivo Roca.
Luego del pitazo final y cuando todo parecía que terminaba en paz, se generó un tumulto en el ingreso a la cancha y uno de los jugadores de La Amistad recibió un piedrazo en su rostro desde afuera de la cancha.