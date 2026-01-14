Neuquén se quedó sin representantes en el Torneo Regiona

Hubo incidentes en el final

El pasado fin de semana, San Patricio se despidió de la competencia luego de perder la serie frente a La Amistad en Cipolletti.

En el partido de ida, La Amistad se quedó con el partido por 2 a 1 como visitante. El domingo pasado, se disputó el partido de vuelta y fue empate 2 a 2 en Cipolletti. Con esos resultados, La Amistad avanza de ronda donde se enfrentará a Deportivo Roca.

Luego del pitazo final y cuando todo parecía que terminaba en paz, se generó un tumulto en el ingreso a la cancha y uno de los jugadores de La Amistad recibió un piedrazo en su rostro desde afuera de la cancha.