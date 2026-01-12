Argentinos Juniors campeón de la FA CUP Villarrica en sus dos categorías

Se consagraron en la Copa de Oro y de Bronce

El equipo de la comarca petrolera tuvo el cierre de su participación en el torneo disputado en el país vecino con la obtención de dos campeonatos.

En la Categoría 2014, Argentinos jugó la final frente a Pianura CCP por la copa de oro. Comenzó perdiendo la final por 1 a 0 pero logró empatar el marcador y quedarse con la final desde el punto de penal.

En la Categoría 2015, los jugadores de Cutral Co y Plaza se quedaron con la final con un sólido 3 a 0 frente a su rival Titanes de Temuco. Los goles los marcaron Eros Morbelli, Aquiles Lopez y “Colito” Noah Escudero.