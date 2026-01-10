Continua la participación de Argentinos Juniors en la FA CUP Villarrica Chile

Juegan hoy y mañana domingo

El equipo de la comarca petrolera tuvo doble jornada en el día de ayer y tuvo los siguientes resultados.

En la categoría 2014 fue goleada para Argentinos en sus dos encuentros, en el primero por la mañana, le ganaron a Ohiggins Villarrica por 6 a 3 con goles de Simon Sandobal x3, Bautista Parada, Joaquin Ibacache y Faustino Arcangioletti.

En el segundo partido, fue goleada por 9 a 1 frente a Green Cross Temuco. En ese partido los goles fueron marcados por Simon Sandobal x3, Faustino Arcangioletti x2, Joaquin Ibacache x3 y Bautista Parada.

En la categoría 2015, no fue la mejor jornada para el Bicho. Fue derrota en el partido de la mañana por 3 a 2 frente a Futuro Albo Santiago Centro. Los goles fueron marcados por Romeo Namuncurá y Noah Escudero.

En el segundo partido del día, fue derrota por 5 a 1 para Argentinos y el unico tanto del conjunto de la comarca fue anotado por Romeo Namuncurá.

Hoy desde las 13 juega Argentinos Blanco (2014) las semifinales de la copa oro mientras que Argentinos Rojo juega jugaba desde las 12 horas por la copa bronce.