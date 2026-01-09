Plaza Huincul sumó un nuevo camión desobstructor a su flota

Para mejorar su sector de Servicios Públicos

En la jornada de ayer se realizó la primera prueba con el nuevo camión de la subsecretaría de Servicios Públicos con la que cuenta la municipalidad de Plaza Huincul.

La unidad Iveco 0 Km que fue adquirida en diciembre, es un desobstructor Vactor especializado que utiliza una potente bomba de agua a alta presión para romper y desalojar obstrucciones en tuberías de drenaje y alcantarillado, combinando esta acción con un sistema de vacío para succionar lodos, sólidos y líquidos, manteniéndolos limpios y evitando inundaciones y emergencias

José Aguiriano, subsecretario de Servicios Públicos de la municipalidad de Plaza Huincul, remarcó además que la empresa proveedora destinó personal especializado para capacitar sobre su uso y mantenimiento a las cuadrillas encargadas de trabajar en la red cloacal de la ciudad