Parque solar en Cutral Co: otra empresa firmaría acuerdo para su desarrollo

El municipio tiene en marcha un proceso de iniciativa privada para construir un parque de 30 MW

La primera en suscribir un acuerdo para el desarrollo del parque solar de 30 MW fue Kaizen Energy S.A.E.C.A. pero otra empresa firmaría la semana próxima.

Estos acuerdos o actas compromisos se firman en el marco del Proceso Previo de Iniciativa Privada para el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, con una potencia estimada de 30 MW.

Cuando se firme el segundo acuerdo, la Municipalidad de Cutral Co esperará la presentación de dos proyectos para este parque solar, que tanta expectativa genera a nivel local. Que sean dos opciones, en competencia entre ellas, garantiza que habrá mayores beneficios.

Todavía no trascendió qué empresa sería la segunda interesada.